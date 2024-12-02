Диллиан Уайт: «Хочу взять реванш у Джошуа и Фьюри»

Диллиан Уайт рассказал, с кем хотел бы подраться.

«Я уже взял реванш у Александра Поветкина, хотел бы также взять реванш за поражения от Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Дерек Чисора – интересная личность, с ним никогда не знаешь, чего ждать. Все возможно, я готов», – сказал Уайт.

Диллиан Уайт проведет следующий бой 15 декабря против Эбенезера Теттеха.

Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать