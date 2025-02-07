Порье − о Топурии: «Илия − убийца, он может вырубить любого от 66 до 77 кг»
Дастин Порье заявил, что Илия Топурия способен побить всех бойцов от полулегкого до полусреднего веса.
«Топурия − убийца. Считаю, что он может нокаутировать любого от 66 до 77 кг», − сказал легковес UFC Дастин Порье.
Топурия хочет подраться с Махачевым в Испании: «Было бы идеально провести бой на «Сантьяго Бернабеу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
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