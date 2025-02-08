Турки Аль аш-Шейх: «Возьмите Джейка Пола и Мистера Биста, сделайте им бой в Disney и вручите пояс Ютуба»
Турки Аль аш-Шейх высказался о Джейке Поле.
«Это было большое предложение для Канело, я не мог его повторить. Но Альварес знал, что бой с Джейком Полом наследия не добавит.
Пол – лучший ютубер P4P. Возьмите Мистера Биста, сделайте им бой в Disney и вручите пояс Ютуба», – сказал Турки Аль эш-Шейх.
Джейк Пол: «Канело, ты продажная женщина. Алчная белка, бегущая за орехом»
Альварес – о Поле: «Не обращайте внимания на этого гребаного ютубера. Я дерусь с настоящими бойцами»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
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