Турки Аль аш-Шейх: «Возьмите Джейка Пола и Мистера Биста, сделайте им бой в Disney и вручите пояс Ютуба»

Турки Аль аш-Шейх высказался о Джейке Поле.

«Это было большое предложение для Канело, я не мог его повторить. Но Альварес знал, что бой с Джейком Полом наследия не добавит.

Пол – лучший ютубер P4P. Возьмите Мистера Биста, сделайте им бой в Disney и вручите пояс Ютуба», – сказал Турки Аль эш-Шейх.

Джейк Пол: «Канело, ты продажная женщина. Алчная белка, бегущая за орехом»

Альварес – о Поле: «Не обращайте внимания на этого гребаного ютубера. Я дерусь с настоящими бойцами»