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Дастин Порье: «Махачев может стать чемпионом в полусреднем весе, в среднем уже ребята крупнее»

Дастин Порье оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом в полусреднем весе.

«В полусреднем весе он смотрелся бы очень хорошо, а в среднем уже большие ребята. Ислам – большой парень, он может стать чемпионом в полусреднем весе», – сказал Дастин Порье.

Махачев заработал за титульник $200 тысяч – меньше, чем соперник. Чего?

Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
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