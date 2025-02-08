Дастин Порье: «Махачев может стать чемпионом в полусреднем весе, в среднем уже ребята крупнее»
Дастин Порье оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом в полусреднем весе.
«В полусреднем весе он смотрелся бы очень хорошо, а в среднем уже большие ребята. Ислам – большой парень, он может стать чемпионом в полусреднем весе», – сказал Дастин Порье.
Махачев заработал за титульник $200 тысяч – меньше, чем соперник. Чего?
Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
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