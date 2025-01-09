Ислам Махачев: «Порье нанес мне серьезное рассечение – оставил на мне свою метку до конца жизни»

Ислам Махачев вспомнил бой против Дастина Порье.

«Порье очень хорошо подготовился к поединку. Он защитился от моей борьбы, я допустил несколько ошибок, не довел до конца кимуру, хотя был близок. Он нанес мне серьезное рассечение – оставил на мне свою метку, которая будет со мной до конца жизни.

Но когда я смотрю лучшие моменты, мне нравится бой. Я пересмотрел бой много раз, каждый раз получал удовольствие», – сказал Ислам Махачев.

В июне-2024 Ислам Махачев провел третью защиту титула, победив Дастина Порье удушением в пятом раунде.

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