Ислам Махачев: «Порье нанес мне серьезное рассечение – оставил на мне свою метку до конца жизни»
Ислам Махачев вспомнил бой против Дастина Порье.
«Порье очень хорошо подготовился к поединку. Он защитился от моей борьбы, я допустил несколько ошибок, не довел до конца кимуру, хотя был близок. Он нанес мне серьезное рассечение – оставил на мне свою метку, которая будет со мной до конца жизни.
Но когда я смотрю лучшие моменты, мне нравится бой. Я пересмотрел бой много раз, каждый раз получал удовольствие», – сказал Ислам Махачев.
В июне-2024 Ислам Махачев провел третью защиту титула, победив Дастина Порье удушением в пятом раунде.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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