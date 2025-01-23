Махачеву вручили приз за лучший сабмишен 2024 года в UFC: «Теперь нужна награда за лучший нокаут»

Ислам Махачев хочет получить приз за лучший нокаут в 2025 году.

«Вы знаете, это был один из лучших боев 2024 года, а также один из лучших финишей. Вот почему UFC дали мне эту награду.

Я очень счастлив, потому что тот бой был безумным, кровавым, но я финишировал его в последнем раунде.

У меня уже есть награда за лучший бой года, приз за лучший сабмишен года. Теперь нужен «Нокаут года». И это случится в 2025 году, Иншаллах», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что Махачев получил приз от UFC за лучший сабмишен за победу над Дастином Порье , которого он задушил Д’Арсом в пятом раунде.

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