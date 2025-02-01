Джейк Пол хочет выступить на Олимпиаде-2028: «Выиграю золото и завершу карьеру»
Джейк Пол рассказал, что хочет выступить на Олимпиаде-2028.
«Я попробую выяснить, как выступить на Олимпийских играх-2028 и выиграть золото, а потом завершу карьеру», – сказал Джейк Пол.
ОИ-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.
Джейк Пол раскритиковал ММА: «Они стали дерьмовой версией бокса, все научились защищаться от тейкдаунов»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ALL THE SMOKE FIGHT
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