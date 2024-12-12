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Резников − о бое Рахмонова и Гэрри: «Шавкат уверенно забрал три раунда, но заставил нас понервничать»

Артем Резников высказался о реванше Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри.

«Мое мнение о титульных перспективах Шавката не изменилось. Я знал, что Гэрри неудобный соперник. Он всегда старается выиграть по очкам.

Победить Гэрри было достаточно сложно, но Рахмонов уверенно забрал первый, второй и четвертый раунды. Сам Гэрри шел без поражений и победил Нила Мэгли и Майкла Пейджа.

Заставил нас понервничать, когда попался на удушающий прием. Мы знали, Шавкат либо уснет, либо выйдет», − сказал казахстанский легковес ACA Артем Резников.

8 декабря Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoИэн Гэрри
logoMMA
logoАртем Резников
logoШавкат Рахмонов
logoACA
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