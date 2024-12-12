Резников − о бое Рахмонова и Гэрри: «Шавкат уверенно забрал три раунда, но заставил нас понервничать»
Артем Резников высказался о реванше Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри.
«Мое мнение о титульных перспективах Шавката не изменилось. Я знал, что Гэрри неудобный соперник. Он всегда старается выиграть по очкам.
Победить Гэрри было достаточно сложно, но Рахмонов уверенно забрал первый, второй и четвертый раунды. Сам Гэрри шел без поражений и победил Нила Мэгли и Майкла Пейджа.
Заставил нас понервничать, когда попался на удушающий прием. Мы знали, Шавкат либо уснет, либо выйдет», − сказал казахстанский легковес ACA Артем Резников.
8 декабря Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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