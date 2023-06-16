Юсуф Раисов: «Независимо от того, кто победит в Гран-при, рассчитываю в конце декабря на бой с Резниковым»

Теги MMA ACA Юсуф Раисов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец лиги АСА Юсуф Раисов рассказал о желании провести реванш с Артемом Резниковым:

«В середине июля будет операция в Москве. Надеюсь, что восстановление будет не долгим, и где-то в конце декабря я вернусь. Рассчитываю, что моим соперником будет Резников. Независимо от того, кто победит в Гран-при. Думаю, наш поединок будет интересен всем. Я его уважаю. Люблю биться с такими ребятами. Мы покажем хороший бой», – сказал Раисов.

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