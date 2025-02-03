Терренс Маккини: «Чимаев против Имавова, пожалуйста»
Боец UFC Маккини предложил устроить бой Хамзата Чимаева и Нассурдина Имавова.
«Хамзат против Имавова, пожалуйста», – написал в соцсетях боец UFC Терренс Маккини.
Нассурдин Имавов: «Не хочется драться с Чимаевым. Надо решить, кто первым получит титульник»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Терренса Маккини
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