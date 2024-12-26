Кормье назвал Джонса одним из самых влиятельных бойцов 2024 года: «Контролировать спорт 13 лет – это невозможно»
Даниэль Кормье оценил успехи Джона Джонса в 2024 году.
«Джон Джонс – огромная суперзвезда. Уметь по-настоящему контролировать спорт и делать это на протяжении 13 лет – это невозможно», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
В 2024 году Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича и защитил титул UFC в тяжелом весе.
Кормье назвал главный хайлайт 2024 года: «Нокаут в бою Холлоуэя и Гейджи. Обычно я так себя не веду»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Майка Бона
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