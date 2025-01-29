Гольцов − о бое с Нганну: «Находится на стадии обсуждения»

Денис Гольцов заявил, что в PFL обсуждают его бой с Фрэнсисом Нганну.

«После моего последнего выступления прошло не так много времени, поэтому сейчас трудно сказать. Бой с Нганну находится на стадии обсуждения», − сказал чемпион Гран-при PFL в тяжелом весе Денис Гольцов .

Гольцов − о возможном бое с Немковым: «Не хотелось бы драться со своим, но мы выступаем в одном весе»