Нганну сфотографировался со Стэйтемом: «Защитник. Перевозчик»
Фрэнсис Нганну встретился с Джейсоном Стэйтемом в Эр-Рияде.
Экс-чемпион UFC и чемпион PFL Нганну подписал фото со звездой Голливуда: «Защитник. Перевозчик».
Джейсон Стэйтем наиболее известен ролями в таких фильма как: «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Ограбление по-итальянски», «Перевозчик» и «Форсаж».
Фрэнсис Нганну: «У меня в запасе еще несколько боев. Завершу карьеру в 41 или 42 года»
Фрэнсис Нганну: «Определенно вернусь в бокс. Я еще не закончил»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем