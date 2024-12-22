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Нганну сфотографировался со Стэйтемом: «Защитник. Перевозчик»

Фрэнсис Нганну встретился с Джейсоном Стэйтемом в Эр-Рияде.

Экс-чемпион UFC и чемпион PFL Нганну подписал фото со звездой Голливуда: «Защитник. Перевозчик».

Джейсон Стэйтем наиболее известен ролями в таких фильма как: «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Ограбление по-итальянски», «Перевозчик» и «Форсаж».

Фрэнсис Нганну: «У меня в запасе еще несколько боев. Завершу карьеру в 41 или 42 года»

Фрэнсис Нганну: «Определенно вернусь в бокс. Я еще не закончил»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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