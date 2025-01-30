Нганну посетил тренировочный лагерь Адесаньи: «Мой брат не испытывает стресса и выглядит моложе обычного»
Фрэнсис Нганну навестил Исраэля Адесанью в Эр-Рияде.
«Осталось всего два дня до боя моего брата, но он не испытывает стресса, находится в приподнятом настроении и даже выглядит моложе обычного», − написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.
1 февраля Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым в главном бою UFC Fight Night 250.
Адесанья − о бое с Имавовым: «Мы просто будем выбрасывать удары друг в друга»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Фрэнсиса Нганну
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