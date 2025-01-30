Нганну посетил тренировочный лагерь Адесаньи: «Мой брат не испытывает стресса и выглядит моложе обычного»

Фрэнсис Нганну навестил Исраэля Адесанью в Эр-Рияде.

«Осталось всего два дня до боя моего брата, но он не испытывает стресса, находится в приподнятом настроении и даже выглядит моложе обычного», − написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну .

1 февраля Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым в главном бою UFC Fight Night 250.

Адесанья − о бое с Имавовым: «Мы просто будем выбрасывать удары друг в друга»