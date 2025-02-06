Конор прокомментировал слухи вокруг шрама на руке Стрикленда: «Стафилококк − единственная константа в ММА»
Конор Макгрегор прокомментировал слухи о стафилококке у Шона Стрикленда.
«Стафилококк − единственная неизменная вещь в ММА», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
9 февраля Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси за титул UFC в среднем весе.
Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
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