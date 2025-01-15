Роган − о скандале с участием Хабиба: «Если бы это было в Дагестане, стюардессу бы бросили в яму»

Джо Роган высказался о скандале с участием Хабиба Нурмагомедова.

«Разве это не безумие? Какая-то женщина подошла к Хабибу перед вылетом, когда он сел возле аварийного выхода.

Безумие! Он сказал ей, что понимает английский, что может выполнить инструкции, а его нахрен выкинули из самолета, ребята!

Может, она считает величайшим всех времен не его, а Джонса? Но Хабиб был спокоен и уважителен. Он явно понимает английский и сказал, что поможет открыть дверь.

Люди сошли с ума. Разве вы бы не хотели сказать ей: «Вы вообще знаете, кто это?» Представьте, если бы она сделала это в Дагестане? Ее бы бросили в яму», − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган .

Хабиба сняли с рейса в США – не исключает, что из-за расизма. Авиакомпанию уже отменяют в соцсетях