Роган − о скандале с участием Хабиба: «Если бы это было в Дагестане, стюардессу бы бросили в яму»
Джо Роган высказался о скандале с участием Хабиба Нурмагомедова.
«Разве это не безумие? Какая-то женщина подошла к Хабибу перед вылетом, когда он сел возле аварийного выхода.
Безумие! Он сказал ей, что понимает английский, что может выполнить инструкции, а его нахрен выкинули из самолета, ребята!
Может, она считает величайшим всех времен не его, а Джонса? Но Хабиб был спокоен и уважителен. Он явно понимает английский и сказал, что поможет открыть дверь.
Люди сошли с ума. Разве вы бы не хотели сказать ей: «Вы вообще знаете, кто это?» Представьте, если бы она сделала это в Дагестане? Ее бы бросили в яму», − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.
Хабиба сняли с рейса в США – не исключает, что из-за расизма. Авиакомпанию уже отменяют в соцсетях
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джо Рогана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем