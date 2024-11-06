Джо Роган опубликовал мем с Камалой Харрис: «Это был лишь вопрос времени»
Джо Роган высказался о меме с собой и Камалой Харрис.
«Это был лишь вопрос времени, когда кто-то сделает это», – написал комментатор UFC Джо Роган.
Дональд Трамп стал 47-м президентом США, обойдя Камалу Харрис в президентской гонке.
Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству
«Истина и Бог победили в Америке». Звезды UFC празднуют победу Трампа и тусуются в его особняке
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: твиттер Джо Рогана
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