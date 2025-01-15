Евлоев пошутил о своем режиме сна: «Сплю не больше четырех часов. Не знаю, может я скоро умру?»
Мовсар Евлоев пошутил о том, что мало спит.
«Я за день сплю четыре часа. Если поспал четыре часа, то это очень хорошо. После боя со Стерлингом не было ни дня, чтобы я поспал больше четырех часов.
Хоть убей, но не могу днем поспать. Не знаю, может я скоро умру? К чему-то это идет. Я понимаю, что это несет какой-то вред, но ничего с этим поделать не могу. Может, к психологу сходить?» − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Евлоев − о желании Топурии сменить вес: «Я могу пойти за ним хоть в средний дивизион»
Евлоев − об ожидании титульника: «Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне этот бой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Hustle Show
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