Евлоев пошутил о своем режиме сна: «Сплю не больше четырех часов. Не знаю, может я скоро умру?»

Мовсар Евлоев пошутил о том, что мало спит.

«Я за день сплю четыре часа. Если поспал четыре часа, то это очень хорошо. После боя со Стерлингом не было ни дня, чтобы я поспал больше четырех часов.

Хоть убей, но не могу днем поспать. Не знаю, может я скоро умру? К чему-то это идет. Я понимаю, что это несет какой-то вред, но ничего с этим поделать не могу. Может, к психологу сходить?» − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев − о желании Топурии сменить вес: «Я могу пойти за ним хоть в средний дивизион»

Евлоев − об ожидании титульника: «Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне этот бой»