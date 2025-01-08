Евлоев − об ожидании титульника: «Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне этот бой»

Мовсар Евлоев не планирует уходить из UFC из-за отсутствия титульного шанса.

«Я все еще в форме, хорошо ем, тренируюсь каждый день. Никуда не думаю уходить, нахожусь в ожидании.

Как я уже сказал, у меня хватает терпения. Если кто-то думает, что я устану ждать и куда-то уйду, то этого не произойдет.

Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне титульник», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев , победивший в декабре-2024 Алджамейна Стерлинга.

Евлоев − о желании Топурии сменить вес: «Я могу пойти за ним хоть в средний дивизион»