Евлоев − об ожидании титульника: «Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне этот бой»
Мовсар Евлоев не планирует уходить из UFC из-за отсутствия титульного шанса.
«Я все еще в форме, хорошо ем, тренируюсь каждый день. Никуда не думаю уходить, нахожусь в ожидании.
Как я уже сказал, у меня хватает терпения. Если кто-то думает, что я устану ждать и куда-то уйду, то этого не произойдет.
Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне титульник», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев, победивший в декабре-2024 Алджамейна Стерлинга.
Евлоев − о желании Топурии сменить вес: «Я могу пойти за ним хоть в средний дивизион»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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