Диего Лопес потренировался с Перейрой: «Спасибо за приглашение. Шама»
Диего Лопес выложил фото с Алексом Перейрой.
«Шама. Спасибо, Алекс, за приглашение потренироваться с твоей командой здесь, в Австралии», − написал в соцсетях полулегковес Диего Лопес.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Диего Лопеса
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