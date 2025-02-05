Диего Лопес потренировался с Перейрой: «Спасибо за приглашение. Шама»

Диего Лопес выложил фото с Алексом Перейрой.

«Шама. Спасибо, Алекс , за приглашение потренироваться с твоей командой здесь, в Австралии», − написал в соцсетях полулегковес Диего Лопес .

Перейра хочет драться с Усиком: «Бокс − одна из моих сильнейших сторон»

Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»