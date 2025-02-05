Стрикленд встретился с Волкановски за кулисами UFC 312: «Алекс, ты чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход»
Шон Стрикленд в шутку предложил Алексу Волкановски заменить его в бою с Дрикусом дю Плесси.
− Как ты, в порядке? − сказал бывший чемпион UFC Алекс Волкановски.
− В порядке, всегда в порядке. Ты − легенда, чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход, − ответил средневес UFC Шон Стрикленд.
− Я буду готов, сам знаешь. Я в любом случае тут.
В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда его нокаутировал Илия Топурия.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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