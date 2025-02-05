Стрикленд встретился с Волкановски за кулисами UFC 312: «Алекс, ты чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход»

Шон Стрикленд в шутку предложил Алексу Волкановски заменить его в бою с Дрикусом дю Плесси.

− Как ты, в порядке? − сказал бывший чемпион UFC Алекс Волкановски .

− В порядке, всегда в порядке. Ты − легенда, чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход, − ответил средневес UFC Шон Стрикленд.

− Я буду готов, сам знаешь. Я в любом случае тут.

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда его нокаутировал Илия Топурия.

Стрикленд поддержал Адесанью: «Тебе ничего не нужно доказывать, чувак. Твое имя вписано в историю спорта»