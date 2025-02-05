Махачев передал чемпионский пояс в музей спортивной славы Дагестана
Ислам Махачев передал спортивному музею в Дагестане чемпионский пояс UFC.
«Пополнил коллекцию музея спортивной славы своим чемпионским поясом. Думаю, он найдет там свое заслуженное место и послужит мотивацией для подрастающего поколения», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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