Хупер отреагировал на анонс боя с 41-летним Миллером: «Я третий брат Пол?»

Чейз Хупер пошутил про анонс боя с Джимом Миллером.

«Я третий брат Пол?» − написал в соцсетях легковес UFC Чейз Хупер, который 13 апреля на UFC 314 подерется с 41-летним Джимом Миллером.

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