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Хупер отреагировал на анонс боя с 41-летним Миллером: «Я третий брат Пол?»

Чейз Хупер пошутил про анонс боя с Джимом Миллером.

«Я третий брат Пол?» − написал в соцсетях легковес UFC Чейз Хупер, который 13 апреля на UFC 314 подерется с 41-летним Джимом Миллером.

23 шва под глазом и сломанные рука и палец на ноге – выживший на UFC 300

Легенда UFC, которую вы не знаете: чуть не умер от болезни Лайма и оторвал сопернику ухо

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Чейза Хупера
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легкий вес (MMA)
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