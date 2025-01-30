Хупер отреагировал на анонс боя с 41-летним Миллером: «Я третий брат Пол?»
Чейз Хупер пошутил про анонс боя с Джимом Миллером.
«Я третий брат Пол?» − написал в соцсетях легковес UFC Чейз Хупер, который 13 апреля на UFC 314 подерется с 41-летним Джимом Миллером.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Чейза Хупера
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