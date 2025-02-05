Соннен − о Колби: «Ему больше не нужно драться, но он может сделать это против Гилберта Бернса»

Чейл Соннен заявил, что Колби Ковингтон заинтересован в бое с Гилбертом Бернсом.

«Ему не нужно снова драться. Но подерется ли он? Да. Будет ли это бой против Гилберта Бернса ? Тоже да», − сказал бывший боец UFC Чейл Соннен, секундировавший Колби Ковингтона в бою с Хоакином Бакли, в котором Колби проиграл техническим нокаутом.

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