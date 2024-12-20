Колби вызвал Бернса: «Я так сильно изобью его, что он больше не появится в США»

Колби Ковингтон хочет драться с Гилбертом Бернсом.

«Я добьюсь справедливости за то, что он слил номер Чейла Соннена. Дядя Чейл, если ты хочешь, чтобы я разобрался с ним в клетке, то поправлю ему его чертово лицо.

Сделаю так, что Гилберт больше никогда не появится в США из-за того, что я его так сильно избил», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон .

Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»