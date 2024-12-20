Колби вызвал Бернса: «Я так сильно изобью его, что он больше не появится в США»
Колби Ковингтон хочет драться с Гилбертом Бернсом.
«Я добьюсь справедливости за то, что он слил номер Чейла Соннена. Дядя Чейл, если ты хочешь, чтобы я разобрался с ним в клетке, то поправлю ему его чертово лицо.
Сделаю так, что Гилберт больше никогда не появится в США из-за того, что я его так сильно избил», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
Белал − о Колби: «Приятно наблюдать за тем, как он истекает кровью и страдает»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твич Колби Ковингтона
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