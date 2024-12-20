Бернс ответил Колби: «Подпиши контракт на апрель. Я знаю, что ты не явишься»

Гилберт Бернс предложил Колби Ковингтону подраться в апреле-2025.

«Апрель в Майами. Просто подпиши контракт. Я знаю, что ты не явишься», − написал в соцсетях полусредневес UFC Гилберт Бернс .

Колби вызвал Бернса: «Я так сильно изобью его, что он больше не появится в США»