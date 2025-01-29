Бернс раскритиковал работу Хабиба в бою Умара и Мераба: «Очень уважаю дагестанцев, но ему еще предстоит работа над собой»

Гилберт Бернс высказался о тренерской работе Хабиба Нурмагомедова на UFC 311.

«Очень уважаю ребят из Дагестана, но должен сказать, что Хабибу Нурмагомедову как тренеру предстоит большая работа над собой. Людям не понравятся мои слова.

Когда Умар начал уставать, он шел в угол с вопрошающим взглядом. И я бросил взор на Хабиба и увидел тот же взгляд.

Мои тренеры успокаивают и говорят, что нужно делать: «Ты проиграл раунд, нужно сделать то и это». Они были так часто секундантами, что даже не сосчитать.

Очень уважаю Хабиба, но тренерская работа требует времени и регулярности», − сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс .

Напомним, что 19 января Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в бою за титул UFC в легчайшем весе.

Пора понять: Умар и Усман – не Хабиб. Сравнения только вредят