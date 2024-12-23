Президент NFL Калиматов: «Александр Емельяненко проведет в лиге еще три боя»

Александр Емельяненко продолжит выступления в NFL.

«Александр Емельяненко проведет еще три боя в лиге. Готовимся на следующий турнир», – сказал президент National Fighting League Гилани Калиматов.

Напомним, 21 декабря Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова в поединке на NFL 2 в Ингушетии.

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