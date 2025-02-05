Мокаев − о победе Имавова: «Переживал, Адесанья перебивал его»
Мухаммад Мокаев высказался о победе с Нассурдином Имавовым.
«В начале боя я переживал за Имавова. Думал, что Адесанья перебивает его. Когда Нассурдин попал, я просто вскочил с места.
Очень достойная семья, у него достойные братья. Там в среднем весе много наших братьев: Икрам Алискеров, Хамзат Чимаев.
Не знаю, кто там будет чемпионом. Все достойные ребята. Будет лучше, если кто-нибудь один заберет пояс и уйдет на пенсию», – сказал боец Brave CF Мухаммад Мокаев.
Напомним, что 1 февраля Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью.
Мухаммад Мокаев: «Ушедший «нолик» может пойти на пользу Шаре, потому что в следующих боях он будет выходить и рисковать»
Мокаев – о победе Газиева: «Отлично выступил. Когда он голодный, он опасный»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем