Мокаев − о победе Имавова: «Переживал, Адесанья перебивал его»

Мухаммад Мокаев высказался о победе с Нассурдином Имавовым.

«В начале боя я переживал за Имавова. Думал, что Адесанья перебивает его. Когда Нассурдин попал, я просто вскочил с места.

Очень достойная семья, у него достойные братья. Там в среднем весе много наших братьев: Икрам Алискеров , Хамзат Чимаев .

Не знаю, кто там будет чемпионом. Все достойные ребята. Будет лучше, если кто-нибудь один заберет пояс и уйдет на пенсию», – сказал боец Brave CF Мухаммад Мокаев .

Напомним, что 1 февраля Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью.

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