Имавов – о бое с Адесаньей: «Горжусь тем, что разделил октагон с такой легендой»
Нассурдин Имавов назвал Исраэля Адесанью легендой.
«Ничего, кроме уважения! Горжусь тем, что разделил октагон с такой легендой», – написал в соцсетях боец UFC Нассурдин Имавов.
Напомним, Имавов нокаутировал Адесанью в главном поединке UFC Fight Night 250.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Нассурдина Имавова
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