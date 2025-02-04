Мухаммад Мокаев: «Ушедший «нолик» может пойти на пользу Шаре, потому что в следующих боях он будет выходить и рисковать»
«Думаю, Шара просто с самого начала не подобрал дистанцию. Надо было прессинговать, отбивать ногу. Пейдж снизил темп боя. Магомедов не мог найти свой клинч, у него очень опасные колени и локти. Майкл сделал домашнее задание и тактически победил в бою. В третьем раунде Шара хорошо пошел. Может быть, семейные обстоятельства сказались. Возможно, это и отразилось на нем. По-любому вернется сильнее.
Ушедший «нолик» может пойти на пользу, потому что в следующих боях Шара будет выходить и рисковать. Иногда этот «нолик» удерживает нас на 30-40% в бою. По себе знаю. Возможно, Шара отвлекся от поединка из-за медийного внимания. Тут такой тяжелый момент... Ты должен уделять внимание и медийке, и поединкам. Можно проиграть и потерять все, уйти без имени. Нужно поймать баланс.
Шара всегда таким был. Он не напрягается, не грузится перед боями. Просто живет и идет дальше. Помню, как он в Таиланде дрался на песке и зарабатывал деньги», – сказал экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.
Пейдж – о поединке с Шарой: «Если бы бой продлился еще пять секунд, то я бы его нокаутировал»
Шара Буллет – о гонораре за бой с Пейджем: «В случае победы мог заработать $300 тысяч»
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