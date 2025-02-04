Мокаев – о победе Газиева: «Отлично выступил. Когда он голодный, он опасный»

Мухаммад Мокаев похвалил выступление Шамиля Газиева.

«Газиев отлично выступил. Хочу поздравить всю нашу команду. Нам нужна была такая яркая победа, потому что последний поединок закончился решением судей. А сейчас Шамиль показал, что он в форме. Когда он голодный, он опасный. Шамиль был замотивирован, это было видно», – сказал экс-боец UFC Мухаммад Мокаев .

Напомним, Газиев нокаутировал Томаса Петерсена в поединке на UFC Fight Night 250.

Шамиль Газиев: «Хочу еще два боя в 2025-м. Даже если противники будут без рейтинга»

Обновление рейтингов UFC: Имавов опередил Чимаева и поднялся на вторую строчку среднего веса