Нассурдин Имавов: «Не хочется драться с Чимаевым. Надо решить, кто первым получит титульник»
Нассурдин Имавов признался, что не хочет драться с Хамзатом Чимаевым.
«Хотелось бы драться за пояс, которого нет ни у Чимаева, ни у меня. Мы оба претенденты на чемпионский титул, вместе тренировались, знаем друг друга, поэтому не хочется с ним драться.
Когда нет выбора, а бой за пояс... то придется. Но думаю, сейчас просто надо решить, кто будет первым драться за титул. Мы оба этого заслуживаем», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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