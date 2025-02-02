Нассурдин Имавов: «Не хочется драться с Чимаевым. Надо решить, кто первым получит титульник»

Нассурдин Имавов признался, что не хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Хотелось бы драться за пояс, которого нет ни у Чимаева , ни у меня. Мы оба претенденты на чемпионский титул, вместе тренировались, знаем друг друга, поэтому не хочется с ним драться.

Когда нет выбора, а бой за пояс... то придется. Но думаю, сейчас просто надо решить, кто будет первым драться за титул. Мы оба этого заслуживаем», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов .

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