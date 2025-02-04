Пейдж – о поединке с Шарой: «Если бы бой продлился еще пять секунд, то я бы его нокаутировал»

Майкл Пейдж дал единственный совет Шарабутдину Магомедову.

«Мне показалось, что Шара был немного не в форме после весогонки. Он не выглядел странно, во время боя я не чувствовал, что у него какие-то проблемы.

Если бы меня попросили дать ему совет, то я бы сказал Шаре двигаться вперед. Когда ты побеждаешь, то можешь говорить что угодно. Но если проигрываешь, то лучше держи это при себе. Может быть, через какое-то время это и можно сказать, но сразу после боя... это выглядит неправильно, словно оправдание.

Мог бы Шара стать чемпионом дивизиона? Знаете, если бы бой продлился еще пять секунд, то я бы его нокаутировал. Он быстрый и талантливый, но есть вещи, над которыми стоит поработать», – сказал боец UFC Майкл Пейдж .

Напомним, Пейдж победил Шару Буллета единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

Пейдж объяснил, почему не выступает под британским флагом: «Мы все одной расы – человеческой. И я живу этим»

Пейдж – о поединке с Шарой: «Еще до конца первого раунда я понял, что он ничего мне не сделает. Сразу почувствовал, насколько он неуверен в себе»