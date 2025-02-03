Пейдж – о поединке с Шарой: «Еще до конца первого раунда я понял, что он ничего мне не сделает. Сразу почувствовал, насколько он неуверен в себе»
Майкл Пейдж оценил поединок с Шарой Буллетом.
«Еще до конца первого раунда я понял, что он ничего мне не сделает. Сразу почувствовал, насколько он неуверен в себе.
Шара – по-прежнему исключительный ударник. Но для меня, с таким большим опытом, нет ничего удивительного в его стиле. Я видел его и раньше, потому и знал, что делать», – заявил боец UFC Майкл Пейдж.
Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей.
Шара Буллет – о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя»
Уайт – о поражении Шары: «Не думаю, что его позиции ослабли. Давайте не забывать, что у парня один глаз. Это не помогает»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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