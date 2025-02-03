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Мокаев – о словах Уайта: «Дана не в курсе всех событий. Сейчас у меня продолжаются переговоры с UFC. Скоро будут хорошие новости»

Мухаммад Мокаев заявил, что ведет переговоры с UFC.

«Сейчас у меня продолжаются переговоры с UFC. Просто Дана Уайт не в курсе всех событий. Он сказал это в интервью, потому что у него в голове была старая история.

У меня очень хорошие отношения Хантером Кэмблеллом. Он мне после турнира написал, созвонимся, пообщаемся. Скоро будут хорошие новости.

В PFL мне предлагали бой за большие деньги, но я отказался», – сказал экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.

Уайт заявил, что Мокаев не вернется в UFC: «Матчмейкерам не понравилось с ним работать, они не хотят его подписывать»

Мокаев рассказал о конфликте с Hardcore FC: «Сульянов дал мужское слово и извинился, но видео с конфликтом не удалили»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Вестник ММА»
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