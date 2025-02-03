Уайт – о поражении Шары: «Не думаю, что его позиции ослабли. Давайте не забывать, что у парня один глаз. Это не помогает»

Дана Уайт объяснил поражение Шары Буллета.

«Нужно быть агрессивным с Пейджем , но это странная ситуация, потому что он любит контратаковать, поэтому и сам вас ждет. Ты обречен, если рискнешь, и обречен, если не рискнешь.

Я думаю, что стили вершат бои, а у Майкла он очень сложный. Я не думаю, что поражение каким-либо образом ослабевает позиции Шары. Давайте не забывать, что у парня один глаз. Это не помогает», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей.

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