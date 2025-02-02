27

Алексеева – о поражении Буллета: «Думаю, что повлиял образ жизни Шары после популярности»

Ирина Алексеева объяснил первое поражение Шары Буллета в UFC.

«Я думаю, что на поражение Шары повлиял тот образ жизни, который начался после того, как он стал очень популярным. Съемки в кино, журналисты постоянно интервью берут, видео с ним различные записывают. Человеку надо и тренироваться, и еще успевать участвовать в медийных активностях.

Мне кажется, здесь сыграла роль накопительная усталость. Конечно, популярность играет в его пользу, а вот эта моральная перегрузка, возможно, сказалась на нем.

Майкл Пейдж – легенда кикбоксинга. И он хорошо чувствовал дистанцию в бою. Все-таки разный уровень у них, разный опыт. Пейдж очень хорошо просчитал действия Шары. Он понимал, что с таким высококлассным ударником, как Магомедов, вообще нельзя застаиваться. Надо постоянно двигаться, что Майкл и делал. Конечно, тяжело сократить дистанцию, когда соперник постоянно отступает то назад, то в сторону», – сказал боец UFC Ирина Алексеева.

Напомним, Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

Первое поражение Шары Буллета в UFC – на глазах Роналду. Вообще не справился с уникальным ударником

Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoШарабутдин Магомедов
logoИрина Алексеева
logoMMA
logoUFC
logoМайкл Пейдж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексеева – о поединке Павловича и Розенстрайка: «Они выглядели как два тяжеловеса на чемпионате области»
102 февраля, 10:09
Шара Буллет: «Пират плывет в гавань, но я вернусь! Знал все риски, выходя на бой в таком состоянии, но чувствовал, что все еще могу победить»
202 февраля, 07:42
Нокаут Адесаньи, возвращение Павловича, поражение Шары Буллета. UFC пошумел в Саудовской Аравии
201 февраля, 19:50
Рекомендуем
Главные новости
Дрикус дю Плесси не включил россиян в топ-5 бойцов UFC всех времен
456 минут назад
Стрикленд поддержал Адесанью: «Тебе ничего не нужно доказывать, чувак. Твое имя вписано в историю спорта»
2сегодня, 17:46
Стрикленд – о предложении отказаться от борьбы: «Все из-за тупейшего подсчета очков. Можно повалить кого-то и удерживать пять секунд, после чего он встанет и начнет бить тебя по морде»
7сегодня, 16:00
Мухаммад Мокаев: «Ушедший «нолик» может пойти на пользу Шаре, потому что в следующих боях он будет выходить и рисковать»
7сегодня, 14:08
Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»
8сегодня, 13:53
Мокаев – о победе Газиева: «Отлично выступил. Когда он голодный, он опасный»
1сегодня, 12:53
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
93сегодня, 11:30
Пейдж – о поединке с Шарой: «Если бы бой продлился еще пять секунд, то я бы его нокаутировал»
6сегодня, 10:19
Бенавидес – о Биволе и Бетербиеве: «Единственное, о чем я думаю, это что им придется провести третий бой, если Дмитрий победит. Тогда я не буду драться, а подожду победителя»
1сегодня, 09:54
Дана Уайт: «Самый опасный боец UFC? Джонс, Махачев, Топурия, Холлоуэй... Этот список можно продолжать долго»
3сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем