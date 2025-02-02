Алексеева – о поражении Буллета: «Думаю, что повлиял образ жизни Шары после популярности»

Ирина Алексеева объяснил первое поражение Шары Буллета в UFC.

«Я думаю, что на поражение Шары повлиял тот образ жизни, который начался после того, как он стал очень популярным. Съемки в кино, журналисты постоянно интервью берут, видео с ним различные записывают. Человеку надо и тренироваться, и еще успевать участвовать в медийных активностях.

Мне кажется, здесь сыграла роль накопительная усталость. Конечно, популярность играет в его пользу, а вот эта моральная перегрузка, возможно, сказалась на нем.

Майкл Пейдж – легенда кикбоксинга. И он хорошо чувствовал дистанцию в бою. Все-таки разный уровень у них, разный опыт. Пейдж очень хорошо просчитал действия Шары. Он понимал, что с таким высококлассным ударником, как Магомедов, вообще нельзя застаиваться. Надо постоянно двигаться, что Майкл и делал. Конечно, тяжело сократить дистанцию, когда соперник постоянно отступает то назад, то в сторону», – сказал боец UFC Ирина Алексеева .

Напомним, Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

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