Пейдж объяснил, почему не выступает под британским флагом: «Мы все одной расы – человеческой. И я живу этим»

Майкл Пейдж объяснил, почему не выступает под флагом Великобритании.

«Я вижу этих людей, которые пытаются найти себе подходящую компанию, чтобы как-то обособиться. Но это не про меня. Мы все одной расы – человеческой. И я живу этим», – заявил боец UFC Майкл Пейдж .

Пейдж – о поединке с Шарой: «Еще до конца первого раунда я понял, что он ничего мне не сделает. Сразу почувствовал, насколько он неуверен в себе»

Майкл Пейдж: «Бой с Эдвардсом в Великобритании был бы отличным событием для моих поклонников»