Пейдж объяснил, почему не выступает под британским флагом: «Мы все одной расы – человеческой. И я живу этим»
Майкл Пейдж объяснил, почему не выступает под флагом Великобритании.
«Я вижу этих людей, которые пытаются найти себе подходящую компанию, чтобы как-то обособиться. Но это не про меня. Мы все одной расы – человеческой. И я живу этим», – заявил боец UFC Майкл Пейдж.
Пейдж – о поединке с Шарой: «Еще до конца первого раунда я понял, что он ничего мне не сделает. Сразу почувствовал, насколько он неуверен в себе»
Майкл Пейдж: «Бой с Эдвардсом в Великобритании был бы отличным событием для моих поклонников»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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