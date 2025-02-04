Бенавидес – о Биволе и Бетербиеве: «Единственное, о чем я думаю, это что им придется провести третий бой, если Дмитрий победит. Тогда я не буду драться, а подожду победителя»
Давид Бенавидес заявил, что будет ждать победителя боя Бивол-Бетербиев.
«Я вполне уверен, что подерусь с победителем боя Бивол – Бетербиев. Но, честно говоря, единственное, о чем я думаю, это что им придется провести третий бой, если Дмитрий победит. И кто я такой, чтобы критиковать их за это. Если так и случится, то я не буду драться, а подожду итога», – заявил Давид Бенавидес.
Напомним, 22 февраля в Эр-Рияде состоится реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Давид Бенавидес победил Давида Моррела единогласным решением судей. В 11-м раунде Бенавидес побывал в нокдауне
Победитель боя Бенавидес − Морелл станет претендентом на бой за абсолюта в полутяжелом весе по линии WBC
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
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