Дана Уайт: «Без понятия, когда вернется Макгрегор»
Дана Уайт признался, что не знает, когда Конор Макгрегор вернется в UFC.
«Макгрегор? Я без понятия, когда Конор вернется», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, последний бой Конора в UFC состоялся в июле 2021-го: Макгрегор досрочно проиграл Дастину Порье.
Даниэль Кормье: «Я успокаивал Хабиба после боя с Конором. А Уайт за это вернул мне деньги за билеты – $10 тысяч»
Уайт − о возвращении Конора: «Надеюсь, это случится осенью-2025»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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