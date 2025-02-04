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Жаирзиньо Розенстрайк исключен из ростера UFC

Соперник Сергея Павловича уволен из UFC.

Розенстрайк удален из ростера UFC.

Напомним, Розенстрайк проиграл Сергею Павловичу единогласным решением на UFC Fight Night 250. На его счету 15 побед и шесть поражений в MMA.

«Отстойная» победа Павловича – приговор для его перспектив в UFC?

Павлович встретился с Розенстрайком: «Мужик, спасибо за бой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Roster Watch
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