Сергей Павлович: «Хочу больше боев и вернуться в титульную гонку»
Сергей Павлович рассказал о дальнейших планах в UFC.
«Что дальше? Не хочу опережать события. Знаю, что мне нужно много работать. Есть много моментов, которые я должен отточить, а затем исправить ошибки. Но я хочу больше боев и вернуться в титульную гонку», – заявил боец UFC Сергей Павлович.
Напомним, Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250.
«Отстойная» победа Павловича – приговор для его перспектив в UFC?
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Не лететь – моя главная задача на поединок. Три раза его болтанул, но не пошел добивать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем