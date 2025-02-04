Сергей Павлович: «Хочу больше боев и вернуться в титульную гонку»

Сергей Павлович рассказал о дальнейших планах в UFC.

«Что дальше? Не хочу опережать события. Знаю, что мне нужно много работать. Есть много моментов, которые я должен отточить, а затем исправить ошибки. Но я хочу больше боев и вернуться в титульную гонку», – заявил боец UFC Сергей Павлович .

Напомним, Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250.

«Отстойная» победа Павловича – приговор для его перспектив в UFC?

Павлович – о бое с Розенстрайком: «Не лететь – моя главная задача на поединок. Три раза его болтанул, но не пошел добивать»