Алексеева – о поединке Павловича и Розенстрайка: «Они выглядели как два тяжеловеса на чемпионате области»
Ирина Алексеева раскритиковала Сергея Павловича за бой с Жаирзиньо Розенстрайком.
«Дана Уайт назвал этот бой отстойным? Думаю, он никогда не ошибается.
Я не поняла, куда делись тот напор, рвение и зрелищность, что всегда были у Павловича. Они выглядели как два тяжеловеса на чемпионате области. Поединок был реально не интересный. Раньше бои Павловича вызывали вау-эффект, а сейчас он был просто осторожным.
Да, Сергею нужна была просто победа, чтобы закрыть поражения, но UFC это сейчас не нужно. Организации нужны настоящие сражения, а не тактические движения», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.
Напомним, Павлович победил Розенстрайка единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Не лететь – моя главная задача на поединок. Три раза его болтанул, но не пошел добивать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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