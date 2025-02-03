Шара Буллет проведет следующий бой в UFC летом или осенью
В команде Шары Буллета рассказали о дальнейших планах бойца.
«Шара в ближайшее время пройдет полное обследование и займется восстановлением здоровья. Следующий бой можно планировать на лето или осень», – уточнили в команде бойца UFC Шарабутдина Магомедова.
Шара Буллет – о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя»
Шара Буллет: «Криштиану расстроился. Списались после боя, он посоветовал взять себя в руки»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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