Шара Буллет проведет следующий бой в UFC летом или осенью

В команде Шары Буллета рассказали о дальнейших планах бойца.

«Шара в ближайшее время пройдет полное обследование и займется восстановлением здоровья. Следующий бой можно планировать на лето или осень», – уточнили в команде бойца UFC Шарабутдина Магомедова .

Шара Буллет – о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя»

Шара Буллет: «Криштиану расстроился. Списались после боя, он посоветовал взять себя в руки»