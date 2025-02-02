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Шара Буллет – о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя»

Шара Буллет подробно рассказал о проблемах со здоровьем перед боем с Пейджем.

«Это была худшая подготовка за всю мою профессиональную карьеру в ММА. Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги меня не слушались, руки вялые. Было много проблем с организмом. Весь букет этих болезней отразился на выступлении.

Мой разум был в бою, но тело не слушалось. Раньше в боях я был как робокоп. А тут понимал, что тело не слушается. Не было нужного всплеска, взрыва. Не было хлесткости, ноги были очень слабыми.

Знаю, что могу лучше, знаю, что смогу все исправить. Бессмысленно говорить, надо выходить и показывать в бою. Организация дала шанс, люди приехали поддержать. Но организм не был на пике возможностей. У меня дисбактериоз и паразитоз в кишечнике, плюс были проблемы с желчеоттоком, которые, я думал, решу перед поединком. Поэтому я не смог добавить нужный темп.

После нескольких ударов меня начинало тошнить. Нужно было отдыхать после ударов. Боялся, что меня стошнит во время боя. Эта желчь не давала мне работать. Все это решаемо, просто нужно время, чтобы заняться своим здоровьем. Я смотрел на себя и был в шоке, в какой я плохой форме. Хейтеры, радуйтесь, это ваше время», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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