Шара Буллет: «Криштиану расстроился. Списались после боя, он посоветовал взять себя в руки»
Шара Буллет пообщался с Криштиану Роналду после боя в Эр-Рияде.
«После боя не виделся с Даной Уайтом.
Неприятно, конечно. Криштиану Роналду, не обессудь! Да, он был расстроен. Списались после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается, кроме как взять себя в руки и продолжить», – признался боец UFC Шара Буллет.
Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу в поединке на UFC Fight Night 250.
Поражение Шары Буллета вообще не удивляет
Шара Буллет – о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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