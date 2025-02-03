Шара Буллет: «Криштиану расстроился. Списались после боя, он посоветовал взять себя в руки»

Шара Буллет пообщался с Криштиану Роналду после боя в Эр-Рияде.

«После боя не виделся с Даной Уайтом .

Неприятно, конечно. Криштиану Роналду , не обессудь! Да, он был расстроен. Списались после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается, кроме как взять себя в руки и продолжить», – признался боец UFC Шара Буллет .

Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу в поединке на UFC Fight Night 250.

Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

Шара Буллет – о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя»