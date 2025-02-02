Икрам Алискеров: «26 апреля у меня назначен бой с Мунизом. UFC предлагал драться в Рамадан, но я отказался»

Икрам Алискеров назвал дату поединка с Андре Мунизом.

«У меня всю карьеру, сколько я вспоминаю, еще со времен выступлений в Brave CF были такие проблемы. Всегда у меня менялись соперники. Два-три месяца живешь с мыслью об одном оппоненте, настраиваешься под него, а в последний момент соперник меняется. В прошлый раз было то же самое.

За две недели Андре Муниз снялся с боя, мне дали Антонио Троколи. Начал настраиваться на Троколи, а потом сказали, что буду драться с Робертом Уиттакером .

Нервничаешь сильно из-за этого. Хорошо, когда готовишься к одному сопернику – понимаешь, как пройдет встреча. 26 апреля у меня назначен бой с Мунизом, в третий раз. UFC предлагал драться в Рамадан, в начале марта, но я отказался», – заявил боец UFC Икрам Алискеров .

Напомним, изначально бой Аликсерова и Муниза планировался в Эр-Рияде на UFC Fight Night 250, но поединок отменили из-за проблем с паспортом у бразильца.

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