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Бой Алискерова и Муниза не состоится на UFC Fight Night 250. Бразилец не смог вылететь в Саудовскую Аравию из-за проблем с паспортом

Поединок Икрама Алискерова на UFC Fight Night 250 отменен.

Андре Муниз сообщил в соцсетях, что не смог вылететь в Эр-Рияд из-за проблем с паспортом. Его бой против Алискерова не состоится 1 февраля.

Пока неизвестно, получит ли Алискеров другого соперника. Один из вариантов – перенос боя на другой турнир.

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Алискеров – Косте: «Когда тебе предлагали бой со мной, ты говорил, что не знаешь меня. Теперь у тебя 1-4»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Андре Муниза
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