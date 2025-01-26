Бой Алискерова и Муниза не состоится на UFC Fight Night 250. Бразилец не смог вылететь в Саудовскую Аравию из-за проблем с паспортом

Поединок Икрама Алискерова на UFC Fight Night 250 отменен.

Андре Муниз сообщил в соцсетях, что не смог вылететь в Эр-Рияд из-за проблем с паспортом. Его бой против Алискерова не состоится 1 февраля.

Пока неизвестно, получит ли Алискеров другого соперника. Один из вариантов – перенос боя на другой турнир.

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