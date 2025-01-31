Мокаев − о Мерабе: «Если не финишировать, то его не победить. Он передышит всех»

Мухаммад Мокаев назвал ключ к победе над Мерабом Двалишвили.

«На данный момент, если ты не финишируешь Мераба, нет в дивизионе того, кто сможет победить Двалишвили .

Я смотрю на Мераба как на соперника и понимаю, что если я не заберу спину и не задушу, он просто передышит всех. Он будет физически сильнее меня», − сказал боец наилегчайшего веса Brave CF Мухаммад Мокаев .

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